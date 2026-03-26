الخميس 2026-03-26 07:30 م

خصومات جديدة للسائقين الملتزمين تدخل حيز التنفيذ في الأردن

الخميس، 26-03-2026 05:16 م
الوكيل الإخباري-   دخل، الخميس 26 آذار، مشروعُ نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م، حيزَ التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان


ويمنح النظام السائقين حوافز وخصومات مستمرة في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكرًا، وذلك بهدف التشجيع على الالتزام بقانون السير، بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث.

وبموجب النظام، سيتم منح السائق الذي يمضي عامًا كاملًا دون ارتكاب أي مخالفة، من تاريخ ترخيص مركبته، خصمًا بنسبة 25% من الرسوم والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد ترخيص المركبة، المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

كما سيتم منح كل من ارتكب مخالفة سير خصمًا بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 60 يومًا من تاريخ ارتكابها.

ويشكل النظام فرصة للسائقين لتسهيل إتمام ترخيص مركباتهم.

ويستثني مشروع النظام المخالفات الجسيمة من الخصم؛ نظرًا لخطورتها مثل: قيادة المركبة بصورة متهورة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وافتعال الحوادث المرورية، وفرار السائق من مكان الحادث، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات، والمخالفة التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.
 
 


انهيار جزئي لجسر الشامية في معان بسبب السيول وإغلاقات احترازية للطرق

أخبار محلية انهيار جزئي لجسر الشامية في معان بسبب السيول وإغلاقات احترازية للطرق

ترامب: سنواصل قصف إيران إذا لم نتوصل لاتفاق

عربي ودولي ترامب: سنواصل قصف إيران إذا لم نتوصل لاتفاق

إصابات بهجوم مستوطنين واعتقالات بالضفة واستمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ27

فلسطين إصابات بهجوم مستوطنين واعتقالات بالضفة واستمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ27

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل صالح

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل صالح

الدوريات الخارجية تعلن قطع السير عند جسري الحسينية وعنيزة

أخبار محلية الدوريات الخارجية تعلن قطع السير عند جسري الحسينية وعنيزة

تحذير من جريان السيول في هذه المناطق حتى صباح الجمعة

أخبار محلية تحذير من جريان السيول في هذه المناطق حتى صباح الجمعة

ويتكوف: إيران تبحث عن مخرج

عربي ودولي ويتكوف: إيران تبحث عن مخرج

حزن في الزرقاء بعد وفاة الشاب عصام الخلايلة بحادث سير مؤسف

نعـي فـاضل حزن في الزرقاء بعد وفاة الشاب عصام الخلايلة بحادث سير مؤسف - صورة



 






