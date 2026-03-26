خصومات جديدة للسائقين الملتزمين تدخل حيز التنفيذ في الأردن

الوكيل الإخباري- دخل، الخميس 26 آذار، مشروعُ نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م، حيزَ التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.





ويمنح النظام السائقين حوافز وخصومات مستمرة في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكرًا، وذلك بهدف التشجيع على الالتزام بقانون السير، بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث.



وبموجب النظام، سيتم منح السائق الذي يمضي عامًا كاملًا دون ارتكاب أي مخالفة، من تاريخ ترخيص مركبته، خصمًا بنسبة 25% من الرسوم والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد ترخيص المركبة، المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.



كما سيتم منح كل من ارتكب مخالفة سير خصمًا بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 60 يومًا من تاريخ ارتكابها.



ويشكل النظام فرصة للسائقين لتسهيل إتمام ترخيص مركباتهم.



ويستثني مشروع النظام المخالفات الجسيمة من الخصم؛ نظرًا لخطورتها مثل: قيادة المركبة بصورة متهورة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وافتعال الحوادث المرورية، وفرار السائق من مكان الحادث، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات، والمخالفة التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.





