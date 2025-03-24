خطة أمنية ومرورية في إربد استعدادا لعيد الفطر

الوكيل الإخباري- أعدت محافظة إربد، بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة، خطة أمنية ومرورية متكاملة، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وخلال عطلة عيد الفطر السعيد، بحسب محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم.

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ولفت الدكتور العتوم إلى أن الخطة المرورية ستشمل تنظيم العملية المرورية للحد من الازدحامات في المدينة التي ستشهد ازدحامات مرورية بصورة مستمرة والعمل على مراقبة الأسواق التجارية وتشديد الرقابة عليها من قبل مرتبات الأمن العام.