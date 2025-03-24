خطة أمنية ومرورية في إربد استعدادا لعيد الفطر

ولفت الدكتور العتوم إلى أن الخطة المرورية ستشمل تنظيم العملية المرورية للحد من الازدحامات في المدينة التي ستشهد ازدحامات مرورية بصورة مستمرة والعمل على مراقبة الأسواق التجارية وتشديد الرقابة عليها من قبل مرتبات الأمن العام.
وقال إن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسة يبدأ المحور الأول فيها، بالانتشار الأمني المكثف من خلال الدوريات المتحركة والثابتة والراجلة في الأسواق والمنشآت والمساجد والمصليات لتوفير أقصى درجات الأمن والراحة للمواطنين، إضافة إلى تنفيذ خطة مرورية لإدامة حركة المرور للمركبات والمشاة ومعالجة الاختناقات المرورية في بعض الشوارع والتقاطعات وإغلاق بعض الشوارع المكتظة للتسوق.
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