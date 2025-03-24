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خطة أمنية ومرورية في إربد استعدادا لعيد الفطر

اربد
إربد
 
الإثنين، 24-03-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري-   أعدت محافظة إربد، بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة، خطة أمنية ومرورية متكاملة، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وخلال عطلة عيد الفطر السعيد، بحسب محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم.

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ولفت الدكتور العتوم إلى أن الخطة المرورية ستشمل تنظيم العملية المرورية للحد من الازدحامات في المدينة التي ستشهد ازدحامات مرورية بصورة مستمرة والعمل على مراقبة الأسواق التجارية وتشديد الرقابة عليها من قبل مرتبات الأمن العام.


وقال إن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسة يبدأ المحور الأول فيها، بالانتشار الأمني المكثف من خلال الدوريات المتحركة والثابتة والراجلة في الأسواق والمنشآت والمساجد والمصليات لتوفير أقصى درجات الأمن والراحة للمواطنين، إضافة إلى تنفيذ خطة مرورية لإدامة حركة المرور للمركبات والمشاة ومعالجة الاختناقات المرورية في بعض الشوارع والتقاطعات وإغلاق بعض الشوارع المكتظة للتسوق.

 
 
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