خطة رقابية وخدمية في الأغوار الشمالية استعداداً لعيد الأضحى

وقال متصرف اللواء خالد الكساسبة إن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على المحال الغذائية والمخابز من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة، بالتشارك مع البلديات والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والشرطة البيئية، وضمان جاهزية المستشفيات واستمرار أعمال النظافة والخدمات الأساسية.
وأضاف أن لجان الرقابة ستنفذ جولات تفتيشية على مواقع بيع وذبح الأضاحي، للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والبيئية، داعياً المواطنين وأصحاب المحال التجارية والقصابين إلى التعاون مع البلديات من خلال التخلص السليم من النفايات ومخلفات الذبائح ووضعها في الأماكن المخصصة، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.
وأشار الكساسبة إلى أن الخطة تشمل أيضاً مراقبة الحركة المرورية في الأسواق والمناطق التجارية بالتنسيق مع إدارة السير، وتكثيف الرقابة على مواقع التنزه والمسطحات المائية، حفاظاً على سلامة المواطنين خلال عطلة العيد.
-
أخبار متعلقة
-
بلديات محافظة جرش تنفذ خطط لإدامة الخدمات للمواطنين خلال العيد
-
بلدية غرب إربد تفتتح "حديقة الاستقلال" تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال
-
متصرفية الرصيفة تفعل الخطة الخاصة بعيد الأضحى
-
المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد
-
اتحاد كرة القدم يكشف لون قميص النشامى أمام الأرجنتين
-
الأمير علي يوجه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم
-
اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل
-
كورنيش البحر الميت يشهد ليلة وطن احتفالية بحضور 8 آلاف شخص بمناسبة عيد الاستقلال