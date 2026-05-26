خطة رقابية وخدمية في الأغوار الشمالية استعداداً لعيد الأضحى

الوكيل الإخباري- أعدت متصرفية لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع الدوائر الرسمية والجهات المعنية، خطة شاملة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان استمرارية الخدمات وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية خلال عطلة العيد.

وقال متصرف اللواء خالد الكساسبة إن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على المحال الغذائية والمخابز من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة، بالتشارك مع البلديات والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والشرطة البيئية، وضمان جاهزية المستشفيات واستمرار أعمال النظافة والخدمات الأساسية.



وأضاف أن لجان الرقابة ستنفذ جولات تفتيشية على مواقع بيع وذبح الأضاحي، للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والبيئية، داعياً المواطنين وأصحاب المحال التجارية والقصابين إلى التعاون مع البلديات من خلال التخلص السليم من النفايات ومخلفات الذبائح ووضعها في الأماكن المخصصة، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.