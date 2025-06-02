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خطة لإدامة الخدمات خلال عطلة عيد الأضحى في الكرك

الكرك
الكرك
 
الإثنين، 02-06-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري-    واصلت محافظة الكرك استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في كافة الجوانب الصحية والمرورية والسلامة العامة، داخل الأسواق والمحال التجارية في مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، إنه تم وضع خطة لإدامة الخدمات العامة والحركة المرورية خلال عطلة العيد، بالتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة في المحافظة، والتي تتضمن ثلاثة محاور هي: الانتشار الأمني للتسهيل والدلالة والإرشاد، وتأمين المرافق التي ستُقام فيها فعاليات العيد والرقابة على الأسواق ومحلات الذبح، إضافة إلى إدامة تقديم أفضل الخدمات لزوار المواقع الترفيهية.


وأضاف، أن اللجان الصحية والرقابية استكملت وضع خططها، حيث تم تشكيل لجان وفرق للرقابة والتفتيش على جميع المحال التجارية، للتأكد من التزامهم بالأسعار وجودة البضائع وصلاحيتها.

 
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