خطة للحد من حرائق الغابات والأعشاب في إربد

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الدفاع المدني بمحافظة إربد خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة محافظ إربد رضوان العتوم، خطة للتعامل مع حرائق الأعشاب في فصل الصيف والإجراءات الاستباقية حال وقوعها، بحضور الجهات المعنية بهدف الوقاية والاستجابة السريعة وتقليل الخسائر البيئية والاقتصادية.

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وأكد العتوم، أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من حرائق الأعشاب الجافة في فصل الصيف بمختلف مناطق المحافظة، لتلافي وقوعها نتيجة بعض الممارسات غير المسؤولة كإشعال النيران ورمي أعقاب السجائر.