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خطة للحد من حرائق الغابات والأعشاب في إربد

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إربد
 
الثلاثاء، 22-04-2025 06:43 م

الوكيل الإخباري-   بحثت لجنة الدفاع المدني بمحافظة إربد خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة محافظ إربد رضوان العتوم، خطة للتعامل مع حرائق الأعشاب في فصل الصيف والإجراءات الاستباقية حال وقوعها، بحضور الجهات المعنية بهدف الوقاية والاستجابة السريعة وتقليل الخسائر البيئية والاقتصادية.

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وأكد العتوم، أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من حرائق الأعشاب الجافة في فصل الصيف بمختلف مناطق المحافظة، لتلافي وقوعها نتيجة بعض الممارسات غير المسؤولة كإشعال النيران ورمي أعقاب السجائر.


ولفت خلال الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ حمدان السرحان والحكام الإداريون ومدراء شرطة محافظة إربد وأعضاء لجنة الدفاع المدني، إلى أهمية حماية المواقع الأثرية والمناطق السياحية من خطر الحرائق؛ لقيمتها الوطنية والثقافية والاقتصادية.

 
gnews

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