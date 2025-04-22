خطة للحد من حرائق الغابات والأعشاب في إربد

وأكد العتوم، أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من حرائق الأعشاب الجافة في فصل الصيف بمختلف مناطق المحافظة، لتلافي وقوعها نتيجة بعض الممارسات غير المسؤولة كإشعال النيران ورمي أعقاب السجائر.
ولفت خلال الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ حمدان السرحان والحكام الإداريون ومدراء شرطة محافظة إربد وأعضاء لجنة الدفاع المدني، إلى أهمية حماية المواقع الأثرية والمناطق السياحية من خطر الحرائق؛ لقيمتها الوطنية والثقافية والاقتصادية.
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