خطوة جديدة في قطاع الطاقة: باخرة "تغييز" عائمة لدعم منظومة الغاز في الأردن

وبحسب بيان الشركة اليوم الأربعاء، تهدف الاتفاقية إلى ضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي وتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة.
وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الشركة للمحافظة على جاهزية البنية التحتية الوطنية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، وإعادة تغييزها وضخها في شبكة الغاز الوطنية، وذلك مع اقتراب انتهاء عقد الباخرة العائمة الحالية (Energos Force) نهاية حزيران المقبل.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، إن الاتفاقية تعكس حرص الشركة على تعزيز مرونة منظومة الغاز الطبيعي في المملكة وتمكينها من التعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية، سواء لتزويد محطات توليد الكهرباء المحلية أو دعم ترتيبات التعاون الإقليمي ضمن الأطر الرسمية المعتمدة.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل إجراءً انتقالياً يضمن استمرارية تشغيل مرافق الغاز الطبيعي المسال في العقبة إلى حين استكمال تنفيذ مشروع وحدة إعادة التغييز الشاطئية، الذي يهدف إلى تطوير منظومة استقبال الغاز الطبيعي المسال ورفع كفاءتها التشغيلية وموثوقيتها.
وبيّن أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية في ظل تنامي الدور الإقليمي للبنية التحتية الأردنية للغاز الطبيعي، لافتًا إلى وجود ترتيبات قائمة لتزويد الجانب السوري بالغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي بعد استيراد الغاز المسال وإعادة تغييزه في المملكة، حيث بدأ التزويد فعليًا مطلع العام الحالي.
وقال البطاينة إن الشركة، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تعمل على استكمال ترتيبات مماثلة مع الجانب اللبناني بعد استيفاء المتطلبات الفنية والتعاقدية والتنظيمية اللازمة، مع التأكيد أن الأولوية ستبقى لتلبية احتياجات النظام الكهربائي الأردني وضمان أمن التزود المحلي.
وتُعد شركة "Excelerate Energy" من الشركات العالمية المتخصصة في حلول الغاز الطبيعي المسال وتشغيل بواخر التخزين وإعادة التغييز العائمة.
