خفض مديونية البلديات من 630 إلى 285 مليون دينار

الوكيل الإخباري- استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الإدارة المحلية وليد المصري حول خطة الارتقاء بالقطاع البلدي، والتي بدأ العمل بها منذ مطلع العام الماضي، وأسفرت عن تحقيق خفض مديونية البلديات، حيث انخفض إجمالي الدين من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025، بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار.

