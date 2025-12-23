خلل مالي ووظيفي في حدائق الحسين يكشفه ديوان المحاسبة

وبحسب التقرير، تبيّن عدم قيام الموظف المالي المختص بمسك سجلات ورقية أو إلكترونية لقيد الوصولات والقسائم المالية التي تدخل في عهدته، خلافًا لأحكام المادة (74) من النظام المالي لأمانة عمّان رقم (4) لسنة 2023.
كما أظهر التقرير أن تذاكر الحديقة المرورية يتم استلامها من قبل دائرة اللوازم في الأمانة بدلًا من الموظف المالي المختص، وذلك خلافًا لأحكام المادة (76/أ) من النظام المالي ذاته.
وأشار الديوان إلى عدم تنظيم مستندات إدخالات وإخراجات جلود ونماذج الوصولات والقسائم المالية عند استلامها وصرفها من قبل الموظف المالي، بالمخالفة لأحكام المادة (74/ب) من النظام المالي.
وبيّن التقرير أنه تمّت الموافقة على حجز ملعب حدائق الحسين بواقع 333 حجز دون مقابل لصالح أحد الأندية، وذلك عن الفترة الممتدة من 1/1/2023 ولغاية 11/8/2024، دون بيان السند القانوني الذي يجيز ذلك.
كما رُصد عدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي المحددة بكتاب أمين عمّان رقم (4751) بتاريخ 10/5/2023، إضافة إلى تجاوز عدد المغادرات الخاصة للموظفين الحدّ المسموح به شهريًا، والبالغ خمس مغادرات، خلافًا لأحكام المادة (20/1) من تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات في الدوائر الحكومية لسنة 2020، والتي تُطبق على أمانة عمّان الكبرى بموجب المادة (23) من نظام الموارد البشرية رقم (71) لسنة 2012 وتعديلاته.
وفي الجانب الإداري، أشار التقرير إلى وجود 14 موظفًا بوظائف إشرافية على كادر الحدائق، دون إبراز الهيكل التنظيمي المقر من مجلس الأمانة لغايات مطابقة أعداد الوظائف الإشرافية، خلافًا لأحكام المادة (17/3/1) من قانون أمانة عمّان رقم (18) لسنة 2021.
كما كشف الديوان عدم قيام مأمور العهدة بتنظيم مستندات الإدخالات والإخراجات لقيد اللوازم المستلمة والمصروفة على سجلات اللوازم منذ تاريخ تكليفه في عام 2022، خلافًا لأحكام المادة (8) من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2022، ودون اتخاذ أي إجراءات بحقه، رغم المخاطبات المتكررة من مدير إدارة الحدائق، والتي تضمنت المطالبة بإنهاء تكليفه أو استبداله بموظف آخر.
وبحسب التقرير، أوصى ديوان المحاسبة بمتابعة تقرير اللجنة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات.
