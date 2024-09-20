خلوة حكوميَّة غداً بعنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي..ليتواصل الإنجاز"

الوكيل الإخباري- تُعقد في رئاسة الوزراء غداً السَّبت، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلوة حكوميَّة تشمل الوزراء والأمناء العامِّين وممثِّلين عن وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.

اضافة اعلان