خمس إصابات بحوادث متفرقة خلال نهاية الأسبوع

وأشارت الإدارة في تقريرها المروري إلى وقوع حادث تدهور مركبة بالقرب من إشارات حوارة باتجاه الرمثا ، حيث أدى الحادث إلى اصطدام المركبة بعامود كهرباء وهو ما نتج عن 3 إصابات متوسطة ، وتم نقل الحالات إلى مستشفى اربد التخصصي ورفع الأثر المروري من الطريق .
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنعى الطالب سند الشرفات
-
بدء التقديم لطلبات المنح والقروض الجامعية اليوم الأحد (رابط)
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة الكورة تدعو لاختيار أفضل الطرق قبل نقل الزيتون إلى المعاصر
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق غدا
-
بلدية اربد تنفذ حملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة
-
مطالب بالحد من الآثار السلبية للبؤر البيئية في عجلون