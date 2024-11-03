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خمس إصابات بحوادث متفرقة خلال نهاية الأسبوع

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 03-11-2024 08:26 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودارجة في منطقة الأزرق الشمالي ، حيث نتج عن الحادث إصابتين بحالة متوسطة ، فيما تم نقل الإصابات إلى مركز طبي الأزرق ، وتم رفع الأثر المروري من الطريق دون عوائق .اضافة اعلان


وأشارت الإدارة في تقريرها المروري إلى وقوع حادث تدهور مركبة بالقرب من إشارات حوارة باتجاه الرمثا ، حيث أدى الحادث إلى اصطدام المركبة بعامود كهرباء وهو ما نتج عن 3 إصابات متوسطة ، وتم نقل الحالات إلى مستشفى اربد التخصصي ورفع الأثر المروري من الطريق .
 
gnews

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