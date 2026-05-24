دائرة الأراضي والمساحة تحتفل بعيد الاستقلال الـ80

الوكيل الإخباري-    احتفلت دائرة الأراضي والمساحة اليوم الأحد، بعيد الاستقلال الـ80، في أجواء وطنية جسدت معاني الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين جميعاً.

وتخلل الاحتفال الذي أقيم بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس خلدون الخالدي، فقرات وطنية وأغانٍ تغنت بالوطن وقيادته، عبّر خلالها موظفو الدائرة عن اعتزازهم بالمنجزات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

 
 


