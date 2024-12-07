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دخول 165 شاحنة عبر معبر جابر الحدودي من سوريا السبت

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 07-12-2024 06:36 م

الوكيل الإخباري-   قال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، إن 165 شاحنة دخلت عبر معبر جابر الحدودي من سوريا السبت.

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وأضاف أبو عاقولة، أن 150 شاحنة بقيت في مركز جمرك جابر تستكمل إجراءاتها.


وأشار إلى وجود سرعة في إنجاز البضائع وإدخال الشاحنات من الطرف السوري، لافتا إلى وجود إسراع في إنجاز البيانات وتفتيشها.

 
gnews

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