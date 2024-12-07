دخول 165 شاحنة عبر معبر جابر الحدودي من سوريا السبت

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، إن 165 شاحنة دخلت عبر معبر جابر الحدودي من سوريا السبت.

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وأضاف أبو عاقولة، أن 150 شاحنة بقيت في مركز جمرك جابر تستكمل إجراءاتها.