دخول 165 شاحنة عبر معبر جابر الحدودي من سوريا السبت

وأضاف أبو عاقولة، أن 150 شاحنة بقيت في مركز جمرك جابر تستكمل إجراءاتها.
وأشار إلى وجود سرعة في إنجاز البضائع وإدخال الشاحنات من الطرف السوري، لافتا إلى وجود إسراع في إنجاز البيانات وتفتيشها.
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