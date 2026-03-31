دعم حكومي جديد يخفف الأعباء عن الفنادق والمنشآت السياحية

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، هاني الدباس، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بتحديد سقوف الاقتراض بـ500 ألف دينار للمنشآت السياحية ومليون دينار للفنادق، على أن تتحمل الحكومة فوائد تلك القروض.





وأضاف الدباس أن القطاع السياحي طالب الحكومة بمنح القطاع مدة سماح عام واحد قبل بدء تسديد القروض، بالإضافة إلى دراسة تخفيف الأعباء الضريبية للتخفيف عن القطاع في ظل الظروف الحالية.



بدوره قال رئيس جمعية السياحة الوافدة، نبيه ريال، إن توجه الحكومة لدعم القطاع السياحي في ظل التوترات الإقليمية الحالية، خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان استدامة القطاع وتعزيز تعافيه من آثار الأزمات المتتالية التي مرت على المنطقة.



ودعا الحكومة إلى بحث حلول شمولية وبرامج دعم كبرنامج "استدامة" الذي طبق في جائحة كورونا، لتمكين القطاع السياحي من الحفاظ على موظفيه.







