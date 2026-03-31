دعم حكومي جديد يخفف الأعباء عن الفنادق والمنشآت السياحية

الثلاثاء، 31-03-2026 11:06 ص
الوكيل الإخباري-  قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، هاني الدباس، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بتحديد سقوف الاقتراض بـ500 ألف دينار للمنشآت السياحية ومليون دينار للفنادق، على أن تتحمل الحكومة فوائد تلك القروض.اضافة اعلان


وأضاف الدباس أن القطاع السياحي طالب الحكومة بمنح القطاع مدة سماح عام واحد قبل بدء تسديد القروض، بالإضافة إلى دراسة تخفيف الأعباء الضريبية للتخفيف عن القطاع في ظل الظروف الحالية.

بدوره قال رئيس جمعية السياحة الوافدة، نبيه ريال، إن توجه الحكومة لدعم القطاع السياحي في ظل التوترات الإقليمية الحالية، خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان استدامة القطاع وتعزيز تعافيه من آثار الأزمات المتتالية التي مرت على المنطقة.

ودعا الحكومة إلى بحث حلول شمولية وبرامج دعم كبرنامج "استدامة" الذي طبق في جائحة كورونا، لتمكين القطاع السياحي من الحفاظ على موظفيه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أخبار محلية نقيب المحامين يكشف سبب عدم اشتراك المحامين بالضمان الاجتماعي

عواقب استهلاك الملح الزائد على القلب

طب وصحة عواقب استهلاك الملح الزائد على القلب

الأردن يدين المخطط الإرهابي ضد مملكة البحرين ويؤكد تضامنه المطلق معها

أخبار محلية الأردن يدين المخطط الإرهابي ضد مملكة البحرين ويؤكد تضامنه المطلق معها

التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان الثانوية العامة لعام 2026

أخبار محلية التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان الثانوية العامة لعام 2026

تعبيرية

طب وصحة أخطاء ليلية شائعة تضر بصحة القلب

فلسطين تدعو الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي فلسطين تدعو الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الـ 32 وسط دعوات مقدسية لكسر الحصار

فلسطين الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الـ 32 وسط دعوات مقدسية لكسر الحصار

تعبيرية

منوعات ذباب أسود لاسع يغزو جنوب كاليفورنيا



 






الأكثر مشاهدة