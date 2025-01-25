دعوات لاستثمار المواقع الأثرية بعجلون لتعزيز السياحة المحلية

الوكيل الإخباري- دعا مهتمون بالشأن السياحي والأثري في عجلون إلى استثمار المواقع الأثرية من خلال مشاريع سياحية جاذبة لدعم الاقتصاد المحلي.

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وأكد المتحدثون لوكالة الانباء الاردنية " بترا " اليوم الحاجة للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التمويل والخبرات اللازمة لتحسين موقع خربة البدية الأثري.