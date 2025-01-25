دعوات لاستثمار المواقع الأثرية بعجلون لتعزيز السياحة المحلية

وأكد المتحدثون لوكالة الانباء الاردنية " بترا " اليوم الحاجة للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التمويل والخبرات اللازمة لتحسين موقع خربة البدية الأثري.
وبيّن الباحث الأثري محمود الشريدة أن البدية يمثل وجهة سياحية مميزة لكن يعاني من نقص في التأهيل، بينما أشار الخبير محمد الشرع إلى ضرورة التركيز على جمال الموقع الطبيعي لتعزيز جاذبيته.
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