دفعها وخنقها وسرق مصاغاتها في الهاشمي

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال مجريات التحقيق التي قادت لدخول أحد الأشخاص لمنزلها قبل وفاتها وأُلقي القبض عليه .
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بدخول منزل المغدورة بقصد السرقة وأنه قام بدفع المغدورة وخنقها وسرقة بعض المصاغات الذهبية وغادر المكان .
وجرى توديع القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدة 15 يوماً عن تهمة القتل تمهيدا للسرقة .
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