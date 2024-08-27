 
الثلاثاء 2024-08-27 04:24 م
 

 

دفعها وخنقها وسرق مصاغاتها في الهاشمي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 27-08-2024 03:53 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ومنذ نحو أسبوعين تقريباً عُثر على جثة سيدة سبعينية متوفاة داخل منزلها في منطقة الهاشمي في العاصمة، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة كافّة في حينه وفتح تحقيق في الحادثة . 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال مجريات التحقيق التي قادت لدخول أحد الأشخاص لمنزلها قبل وفاتها وأُلقي القبض عليه .

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بدخول منزل المغدورة بقصد السرقة وأنه قام بدفع المغدورة وخنقها وسرقة بعض المصاغات الذهبية وغادر المكان  .

اضافة اعلان


وجرى توديع القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدة 15 يوماً عن تهمة القتل تمهيدا للسرقة  .

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 5 شهداء جدد في خان يونس

تعبيرية

طب وصحة لهذا السبب.. احذري تناول التونة أثناء الحمل والرضاعة!

الطفل مورغان ريدلر

منوعات من أجل المال... أم بريطانية تزيّف إصابة طفلها بالسرطان!

تعبيرية

أخبار محلية دفعها وخنقها وسرق مصاغاتها في الهاشمي

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال الاسترليني يتجاوز حاجز الـ1.32 دولار

تعبيرية

تكنولوجيا كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الفصول الدراسية؟

تعبيرية

فيديو منوع وصفة منزلية لتخلص من التهاب اللثة و ألم الأسنان

جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يعلن تحرير أحد الأسرى المحتجزين في غزة



 


الأكثر مشاهدة