دفعها وخنقها وسرق مصاغاتها في الهاشمي

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ومنذ نحو أسبوعين تقريباً عُثر على جثة سيدة سبعينية متوفاة داخل منزلها في منطقة الهاشمي في العاصمة، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة كافّة في حينه وفتح تحقيق في الحادثة .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال مجريات التحقيق التي قادت لدخول أحد الأشخاص لمنزلها قبل وفاتها وأُلقي القبض عليه .



وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بدخول منزل المغدورة بقصد السرقة وأنه قام بدفع المغدورة وخنقها وسرقة بعض المصاغات الذهبية وغادر المكان .

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