دهسه وتركه ينزف وفر هاربا.. أردني يروي تفاصيل وفاة شقيقه

وقال لـ 'الوكيل الإخباري' أنه تم إبلاغهم بتواجد شقيقه إبراهيم في إحدى المستشفيات بعد تعرضه لحادث دهس من قبل شخص فرّ هارباً، موضحاً أن حالته كانت حرجة، حيث أصيب في رأسه ونتج عن ذلك نزيف شديد أدى إلى وفاته"
وأضاف أنه تم إبلاغ الجهات المعنية وجارٍ التحقيق في الحادث
هذا وسيتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر اليوم ودفنه في الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الكهرباء الوطنية: رفع الجاهزية وضمان استقرار النظام الكهربائي
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (أسماء)
-
البكار: البلديات توفر فرص عمل عبر إقامة مشاريع تنموية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية
-
مندوباً عن الملك رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع
-
الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة
-
نقابة المهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الشُعب