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دهسه وتركه ينزف وفر هاربا.. أردني يروي تفاصيل وفاة شقيقه

الاردني إبراهيم أحمد محمد الباعوني
الاردني إبراهيم أحمد محمد الباعوني
الإثنين، 20-01-2025 10:03 ص
الوكيل الإخباري- روى المواطن بلال الباعوني تفاصيل وفاة شقيقه إبراهيم أحمد محمد الباعوني يوم أمس الأحد بحادث دهس على طريق الهاشمية - الزرقاء .اضافة اعلان


وقال  لـ 'الوكيل الإخباري' أنه تم إبلاغهم بتواجد شقيقه إبراهيم في إحدى المستشفيات بعد تعرضه لحادث دهس من قبل شخص فرّ هارباً، موضحاً أن حالته كانت حرجة، حيث أصيب في رأسه ونتج عن ذلك نزيف شديد أدى إلى وفاته"

وأضاف أنه تم إبلاغ الجهات المعنية وجارٍ التحقيق في الحادث

هذا وسيتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر اليوم ودفنه في الهاشمية.
 
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