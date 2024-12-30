دهس فتى في الـ 14 من عمره في دير علا

كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الخدمات في شارع المطار ، وتحديداً بالقرب من جامعة الإسراء باتجاه الزرقاء ، حيث نتج الحادث إصابة واحدة ، فيما تواجدت كوادر إدارة السير لرفع الأثر المروري واتخاذ اللازم .
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