دهس فتى في الـ 14 من عمره في دير علا

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس لفتى في الرابعة عشر من عمره أمس الأحد في منطقة دير علا باتجاه الشونة ، حيث تم تشخيص إصابته بالمتوسطة ، وجرى إسعافه إلى مستشفى الأميرة إيمان ، بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير . اضافة اعلان





كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الخدمات في شارع المطار ، وتحديداً بالقرب من جامعة الإسراء باتجاه الزرقاء ، حيث نتج الحادث إصابة واحدة ، فيما تواجدت كوادر إدارة السير لرفع الأثر المروري واتخاذ اللازم .