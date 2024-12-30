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دهس فتى في الـ 14 من عمره في دير علا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-12-2024 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس لفتى في الرابعة عشر من عمره أمس الأحد في منطقة دير علا باتجاه الشونة ، حيث تم تشخيص إصابته بالمتوسطة ، وجرى إسعافه إلى مستشفى الأميرة إيمان ، بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير .اضافة اعلان


كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الخدمات في شارع المطار ، وتحديداً بالقرب من جامعة الإسراء باتجاه الزرقاء ، حيث نتج الحادث إصابة واحدة ، فيما تواجدت كوادر إدارة السير لرفع الأثر المروري واتخاذ اللازم .
 
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