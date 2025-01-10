دوامة نار وظاهرة نادرة.. الأرصاد تكشف ما جرى في كاليفورنيا

وقالت الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ما يلي :
دوامة النار او ما يُعرف أحيانًا بـ الإعصار الناري، هي ظاهرة نادرة تحدث عندما تتسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن الحرائق الكبيرة، مثل حرائق الغابات في توليد دوامات هوائية تلتقط النار وتبدأ في الدوران بشكل حلزوني.
1. الحرارة الشديدة: تنتج عن الحريق حرارة كثيفة تسبب ارتفاع الهواء الساخن بسرعة.
2. الرياح: عندما تتداخل الرياح القوية مع التيارات الهوائية الساخنة الصاعدة، يبدأ الهواء بالدوران.
3. اشتعال النار: إذا التقطت هذه الدوامة اللهب من الحريق، تتحول إلى دوامة نارية.
مميزاتها:
• الشكل: تبدو كإعصار أو عمود ناري يدور بسرعة.
• الطول: يمكن أن يصل طول دوامة النار إلى عشرات الأمتار.
• الخطورة: تكون شديدة الخطورة بسبب قدرتها على نشر الحريق بسرعة كبيرة.
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