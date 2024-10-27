دورة تدريبية في الطفيلة لذوي الإعاقة البصرية

وبين رئيس الجمعية الدكتور أحمد اللوزي خلال افتتاح الدورة أن الدورة جاءت بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع دار القرآن الدامجة في مسجد الطفيل الدوسي، لدعم ذوي الإعاقة البصرية لانخراطهم بشكل أفضل في العمل والتعليم والحياة الاجتماعية وتعزيز فرصهم في تحسين إنتاجيتهم الشخصية، والوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الإنترنت باستخدام التقنيات المساعدة.
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