دورة تدريبية في الطفيلة لذوي الإعاقة البصرية

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية الصداقة للمكفوفين دورة تدريبية على التقنيات الحديثة بلغة "بريل" وتطبيقات جهاز "بولاريس"، ومهارات التعرف والتنقل بالعصا البيضاء، لمكفوفين في محافظة الطفيلة.

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