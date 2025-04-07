دورة تدريبية لطلبة جامعة اليرموك في (بترا)

الوكيل الإخباري- بدأت في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، دورة تدريبية في مجال الفنون الصحفية لطلبة كلية الإعلام في جامعة اليرموك، في إطار برنامج التعاون المبرم بين الوكالة والجامعة.

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وقال مدير مديرية الأخبار في الوكالة، الزميل جميل البرماوي، إن التدريب الصحفي لطلاب الجامعة في (بترا) يعد عاملا أساسيا لتعزيز مهارات الطلبة والتفاعل مع الواقع الإعلامي، والتعامل مع مصادر الأخبار وإنتاج محتوى خبري مهني وموثوق، وبناء شبكة علاقات وفهم ديناميكيات العمل في بيئة إعلامية حقيقية.