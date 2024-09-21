دورة حول تسويق المنتجات الريفية إلكترونيا في الأغوار

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركات مهارات جديدة في التسويق الإلكتروني لمنتجاتهن وصقل مهاراتهن في مجال التصوير الإلكتروني للمنتجات لغايات ضمان مردود مالي جيد لمشاريعهن.
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