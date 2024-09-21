دورة حول تسويق المنتجات الريفية إلكترونيا في الأغوار

الوكيل الإخباري- بدأت في بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، فعاليات دورة التسويق الإلكتروني لمنتجات النساء، والتي تنظمها وحدة تمكين المرأة في البلدية بالتعاون مع مركز زها الثقافي.

اضافة اعلان