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دورة حول تسويق المنتجات الريفية إلكترونيا في الأغوار

فعاليات دورة التسويق
فعاليات دورة التسويق
السبت، 21-09-2024 05:13 م

الوكيل الإخباري-    بدأت في بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، فعاليات دورة التسويق الإلكتروني لمنتجات النساء، والتي تنظمها وحدة تمكين المرأة في البلدية بالتعاون مع مركز زها الثقافي.

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وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركات مهارات جديدة في التسويق الإلكتروني لمنتجاتهن وصقل مهاراتهن في مجال التصوير الإلكتروني للمنتجات لغايات ضمان مردود مالي جيد لمشاريعهن.

 
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