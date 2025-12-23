ديوان المحاسبة: تحقيق وفورات مالية بلغت 22.3 مليون دينار

وقال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية، إنّ ديوان المحاسبة أنجز 11,050 مهمة رقابية فنية هندسية نفذها 38 مهندسا، حيث إنّ التقرير السنوي الـ 73 للديوان عن السنة المالية 2024 يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، ويعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بهدف تعزيز تكامل الأدوار بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
وبحسب التقرير، أصدر ديوان المحاسبة خلال العام الماضي 115 مخرجا رقابيا، وبلغت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية 59%، مقارنة بـ 48% في عام 2023 و21% في عام 2022، في تحسّن متدرج يعكس فاعلية النهج الرقابي الجديد.
