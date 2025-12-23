ديوان المحاسبة: تحقيق وفورات مالية بلغت 22.3 مليون دينار

الوكيل الإخباري- سجل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، وفرا ماليا بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية، وفقا للتقرير.

وقال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية، إنّ ديوان المحاسبة أنجز 11,050 مهمة رقابية فنية هندسية نفذها 38 مهندسا، حيث إنّ التقرير السنوي الـ 73 للديوان عن السنة المالية 2024 يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، ويعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بهدف تعزيز تكامل الأدوار بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.