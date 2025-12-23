الثلاثاء 2025-12-23 02:23 م

ديوان المحاسبة: تحقيق وفورات مالية بلغت 22.3 مليون دينار

رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين
رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين
الثلاثاء، 23-12-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري-   سجل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، وفرا ماليا بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية، وفقا للتقرير.

اضافة اعلان


وقال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية، إنّ ديوان المحاسبة أنجز 11,050 مهمة رقابية فنية هندسية نفذها 38 مهندسا، حيث إنّ التقرير السنوي الـ 73 للديوان عن السنة المالية 2024 يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، ويعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بهدف تعزيز تكامل الأدوار بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.


وبحسب التقرير، أصدر ديوان المحاسبة خلال العام الماضي 115 مخرجا رقابيا، وبلغت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية 59%، مقارنة بـ 48% في عام 2023 و21% في عام 2022، في تحسّن متدرج يعكس فاعلية النهج الرقابي الجديد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين

أخبار محلية ديوان المحاسبة: تحقيق وفورات مالية بلغت 22.3 مليون دينار

بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، غدا الأربعاء، لغايات نقل محطة مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي. وقالت الشركة في بيان، إن الف

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

لى

فن ومشاهير موجة تعاطف عالمية وحملة تبرعات بعد ظهور نجم نيكلوديون مشرّداً في فيديو مؤلم

وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني

أخبار محلية وزير العدل: مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

لا

فن ومشاهير أحمد الفيشاوي يعتدي على مصور في عزاء والدته - فيديو

فا

منوعات فيديو صادم.. تلميذ يفتح النار على مدير مدرسته ويثير رعباً في تركيا



 






الأكثر مشاهدة