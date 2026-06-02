ديوان المحاسبة يشارك في المنتدى العالمي لتعزيز المالية العامة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أهمية تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في حماية المال العام ودعم استدامة المالية العامة، من خلال تطوير أدوات الرقابة، ورفع كفاءة التدقيق، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في العمل الرقابي.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى العالمي لتعزيز المالية العامة "Forum on Restoring Public Finances"، الذي عقد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، بمشاركة حكومية رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة وأجهزة رقابية وخبراء دوليين في مجالات الحوكمة وإدارة المالية العامة.



وقال الحمادين، إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات متزايدة تواجه المالية العامة عالمياً، من أبرزها ارتفاع مستويات الدين العام، واتساع الضغوط على الموازنات الحكومية، والحاجة إلى تبني سياسات مالية أكثر استدامة وكفاءة.



وأضاف أن المنتدى ناقش مجموعة من الموضوعات الرئيسة المرتبطة بتعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد الحكومية، إضافة إلى بناء فهم أوسع لدى المواطنين لطبيعة التحديات المالية والإصلاحات المطلوبة.



وأشار إلى أن النقاشات خلصت إلى عدد من المخرجات والتوصيات، أبرزها تعزيز دور وحدات الموازنة في دعم الاستقرار المالي، وتفعيل أطر الموازنة متوسطة المدى، والاعتماد على مراجعات الإنفاق كأداة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق الوفورات، وتوجيه الموارد نحو البرامج الأكثر أثراً.



وعلى هامش المنتدى، شارك الحمادين في الاجتماع السنوي لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي بحث أولويات العمل الرقابي في ضوء التحولات المالية والاقتصادية والتكنولوجية، ودور الأجهزة الرقابية في دعم إصلاح المالية العامة وتعزيز أثر الرقابة على الأداء الحكومي وتعزيز المساءلة.



كما عقد سلسلة لقاءات مع شركاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث عدد من المشاريع التي تنفذها المنظمة في الأردن، والمتعلقة بتطوير العمل الرقابي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والرقابة.