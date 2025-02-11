ديوان المحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني للمالية العامة

وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، إن هذا التعاون يهدف إلى بناء القدرات وتطوير الأداء المهني لموظفي ديوان المحاسبة، وتعزيز فرصهم في الحصول على الشهادات المهنية التي يوفرها المعهد وإنشاء آليات لتبادل المعرفة وتنمية الموارد البشرية من خلال توفير فرص التدريب المتخصص في مجالات التدقيق والرقابة، والمعايير الدولية للقطاع الحكومي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات المالية الحكومية والبيانات الضخمة، وتدقيق الأداء، ويتضمن ذلك تصميم برامج تدريبيه متخصصة تتناسب مع طبيعة عمل الديوان واحتياجاته.
وأضاف الحمادين، أن معهد المالية العامة والمحاسبة المعتمد يعد من أقدم المعاهد الدولية المتخصصة في المحاسبة والإدارة المالية للقطاع العام، حيث يقدم مجموعة من البرامج والشهادات المهنية التي تغطي مجالات التدقيق المالي، والمحاسبة الحكومية، ورقابة الأداء، والحوكمة والرقابة الداخلية.
وأوضح أن هذه البرامج تتدرج في مستوياتها، بدءا من دبلوم التدقيق والرقابة المالية، الذي يوفر أساسا متينا في المحاسبة الحكومية وممارسات التدقيق في القطاع العام، وصولا إلى الشهادات المتقدمة التي تعزز مهارات تحليل البيانات المالية وتقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة.
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