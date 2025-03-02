رئاسة الوزراء تسلِّم حافلات لخدمة مواطنين ومستفيدين في جبل بني حميدة وبصيرا

وخلال الجولات التي أجراها رئيس الوزراء، اشتكى مواطنون من صعوبة استفادتهم من برامج تدريبيَّة ومهنيَّة تطرحها بعض المؤسَّسات؛ نظراً لصعوبة التنقُّل أو لعدم وجود وسائط نقل عامَّة تخدم تلك المناطق، خصوصاً مناطق قرى بني حميدة.
وشمل تسليم الحافلات أيضاً مركز تنمية المجتمع المحلي في منطقة جبل بني حميدة بمحافظة مأدبا، ونادي بصيرا الرياضي في محافظة الطَّفيلة.
وقال رئيس بلدية جبل بني حميدة محمد الشخانبة، إن الحافلات الثلاث التي تم استلامها ستوفر وسيلة نقل مجانية لأهالي المنطقة التي تبعد عن مركز محافظة مأدبا ما يقارب 40 كيلو متراً.
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