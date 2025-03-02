رئاسة الوزراء تسلِّم حافلات لخدمة مواطنين ومستفيدين في جبل بني حميدة وبصيرا

الوكيل الإخباري- سلَّمت رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، خمس حافلات لخدمة مستفيدين من برامج تطرحها مؤسَّسات زارها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ضمن جولاته الميدانيَّة الدَّوريَّة، منها ثلاث حافلات لبلديَّة جبل بني حميدة لحل مشكلة النقل الداخلي بين قرى بني حميدة ومركز محافظة مأدبا العالقة منذ سنوات.

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وخلال الجولات التي أجراها رئيس الوزراء، اشتكى مواطنون من صعوبة استفادتهم من برامج تدريبيَّة ومهنيَّة تطرحها بعض المؤسَّسات؛ نظراً لصعوبة التنقُّل أو لعدم وجود وسائط نقل عامَّة تخدم تلك المناطق، خصوصاً مناطق قرى بني حميدة.



وشمل تسليم الحافلات أيضاً مركز تنمية المجتمع المحلي في منطقة جبل بني حميدة بمحافظة مأدبا، ونادي بصيرا الرياضي في محافظة الطَّفيلة.