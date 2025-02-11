رئاسة الوزراء تعقد جلستها الخامسة في المفرق

الوكيل الإخباري-

يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خامس جلساته الشهرية في محافظة المفرق. اضافة اعلان





وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية الدورية.



