رئاسة الوزراء تعقد جلستها الخامسة في المفرق

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية الدورية.
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