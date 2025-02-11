 
الثلاثاء 2025-02-11 09:53 ص
 

رئاسة الوزراء تعقد جلستها الخامسة في المفرق

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 11-02-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خامس جلساته الشهرية في محافظة المفرق.اضافة اعلان


وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية الدورية.

 
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