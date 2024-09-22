رئيس الأركان يفتتح مدرسة الفيصلية الأساسية للبنين في لواء الموقر

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد، مدرسة الفيصلية في لواء الموقر التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
وقال مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية: “نحتفل اليوم بافتتاح مدرسة الفيصلية الأساسية للبنين والتي تعد المدرسة السادسة ضمن سلسلة مدارس الثقافة العسكرية في العاصمة عمان، تحقيقاً للرؤى الملكية السامية في تطوير التعليم وتعزيز بيئة تعليمية متكاملة، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة ومجهزة بأحدث المهارات، إضافةً إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة للنهوض للواقع التعليمي والأكاديمي.
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