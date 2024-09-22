رئيس الأركان يفتتح مدرسة الفيصلية الأساسية للبنين في لواء الموقر

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم قطاع التعليم داخل مدارس الثقافة العسكرية، لتعزيز البيئة التعليمية وتطوير المناهج، من خلال تطبيق أحدث الأساليب التعليمية والتدريبية التي تواكب التطورات الحديثة وتلبي احتياجات الهيئة التدريسية.

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جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد، مدرسة الفيصلية في لواء الموقر التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.