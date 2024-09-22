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رئيس الأركان يفتتح مدرسة الفيصلية الأساسية للبنين في لواء الموقر

الحنيطي يفتتح مدرسة الفيصلية الأساسية للبنين
الحنيطي يفتتح مدرسة الفيصلية الأساسية للبنين
الأحد، 22-09-2024 10:45 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم قطاع التعليم داخل مدارس الثقافة العسكرية، لتعزيز البيئة التعليمية وتطوير المناهج، من خلال تطبيق أحدث الأساليب التعليمية والتدريبية التي تواكب التطورات الحديثة وتلبي احتياجات الهيئة التدريسية.

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جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد، مدرسة الفيصلية في لواء الموقر التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.


وقال مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية: “نحتفل اليوم بافتتاح مدرسة الفيصلية الأساسية للبنين والتي تعد المدرسة السادسة ضمن سلسلة مدارس الثقافة العسكرية في العاصمة عمان، تحقيقاً للرؤى الملكية السامية في تطوير التعليم وتعزيز بيئة تعليمية متكاملة، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة ومجهزة بأحدث المهارات، إضافةً إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة للنهوض للواقع التعليمي والأكاديمي.

 
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