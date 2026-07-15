رئيس الجامعة الأردنية: الجامعات تركز على إعداد الطلبة لسوق العمل

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أن دور الجامعات لم يعد يقتصر على منح الشهادات الأكاديمية، بل أصبح يرتكز على إعداد الطلبة بالمهارات والكفايات التي تمكنهم من المنافسة في سوقي العمل المحلي والعالمي، في ظل التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال ندوة حوارية استضافتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، حيث أوضح عبيدات أن ترسيخ ثقافة السؤال وتطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب احتياجات سوق العمل يمثلان ركيزتين أساسيتين في تطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن الخريج الأردني يتمتع بسمعة متميزة، لا سيما في مجالي الطب وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى أن الجامعة الأردنية ألزمت جميع طلبتها بدراسة 9 ساعات معتمدة في اللغة الإنجليزية خلال السنتين الأوليين، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل.



وبيّن أن الجامعة أنجزت مشروعاً لتطوير البيئة التعليمية شمل صيانة 400 قاعة صفية و25 مدرجاً وتجهيزها بأحدث التقنيات، بكلفة بلغت 120 مليون دينار دون ترتيب أي مديونية على الجامعة.



ولفت إلى أن الجامعة تواصل رقمنة المحتوى التعليمي، حيث جرى حتى الآن رقمنة 1500 مادة تعليمية، إلى جانب تقديم اختبار "توفل" في اللغة العربية، وإلزام الطلبة بدراسة 6 ساعات معتمدة في اللغة العربية، بما يعزز كفاياتهم اللغوية ويحافظ على مكانة اللغة العربية.





