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رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد
 
الخميس، 16-07-2026 03:58 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الخميس، عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظتي البلقاء وإربد، للاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، والاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدمها المبادرات المنجزة للمواطنين.

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وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالوقوف على واقع مشاريع المبادرات الملكية التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة سير العمل فيها، للتأكد من تنفيذها وتشغيلها وفق أعلى المعايير، بما ينعكس على الفئات المستهدفة وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

 

 وفي ختام الجولة، أكد العيسوي أن المبادرات الملكية السامية تمثل نهجا تنمويا مستداما يجسد حرص جلالة الملك على تلمس احتياجات المواطنين وتحويلها إلى مشاريع وبرامج ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، مشددا على مواصلة المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع وتعظيم أثرها التنموي والاجتماعي.

 
 


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