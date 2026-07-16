رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالوقوف على واقع مشاريع المبادرات الملكية التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة سير العمل فيها، للتأكد من تنفيذها وتشغيلها وفق أعلى المعايير، بما ينعكس على الفئات المستهدفة وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي الجزائر بضحايا حريق دار أيتام
-
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت
-
ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط
-
اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة
-
بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار
-
التربية تنشر أسئلة امتحان تاريخ الاردن
-
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
-
اتفاقية شراكة بين متحف الأطفال وشركة نيوتن للتأمين