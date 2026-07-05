رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال رابطة أبناء لواء بني عبيد بالأعياد الوطنية

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، الاحتفال الوطني الذي نظمته رابطة أبناء لواء بني عبيد التنموية، بمناسبة الأعياد الوطنية وإعلان لواء بني عبيد لواءً للثقافة لعام 2026، بحضور محافظ إربد فراس أبو الغنم، وفعاليات رسمية وأهلية ونواب وممثلين عن الهيئات الشبابية والثقافية.



وأكد رئيس الرابطة الدكتور أحمد العجلوني، خلال الاحتفال الذي استضافه مركز اربد الثقافي، أن الاحتفال يجسد الاعتزاز والفخار بالمناسبات الوطنية التي شكلت محطات مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، وفي مقدمتها الاستقلال الذي تجسدت فيه الإرادة بالحرية والسيادة، مشيراً إلى أن هذه المناسبات تجدد قيم الولاء والانتماء والالتفاف حول القيادة الهاشمية، وتعزز المسؤولية الوطنية في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز.



وقال، إن حمى الوطن بنته سواعد أبنائه المخلصين الذين حملوا أمانة المسؤولية بصدق ووفاء، لنرى اليوم هذا الجهد واقعا ملموسا في مختلف ميادين العلم والمعرفة والبناء والتحديث التي سطرت أروع قصص النجاح والتميز والتمسك بالقيم الأصيلة والموروث الحضاري العريق، مشيرا إلى أن الشباب هم ورثة المجد ويمثلون الركيزة الأساس لمستقبل الوطن، بما يمتلكونه من طاقات العمل والمثابرة التي تسهم في اكتمال البناء وتحقيق الطموحات لصناعة الغد.

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وأشاد بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مؤكداً وقوف الأردنيين خلف قيادتهم الهاشمية ومواقفها الوطنية والقومية، لاسيما في دعم الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن قضايا الأمة.



من جانبها، أكدت ممثلة القطاع النسائي الدكتورة منار النمري أن الأعياد الوطنية تشكل محطة لتجديد معاني الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية، وتجديد الاعتزاز بما حققه الأردن من إنجازات، مشيرة إلى أن إعلان لواء بني عبيد لواءً للثقافة لعام 2026 يمثل استحقاقاً يعكس رصيد اللواء الثقافي والعلمي وإسهامات أبنائه في خدمة الوطن.



وثمنت النمري نهج التواصل الميداني للديوان الملكي الهاشمي مع المواطنين وفعالياتهم، والذي يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في متابعة قضاياهم واحتياجاتهم، مشيدة بالدور الذي يضطلع به الديوان الملكي الهاشمي في تنفيذ المبادرات الملكية التي أسهمت في دعم مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة، ومنها لواء بني عبيد.



وأكدت أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، انسجاماً مع الرؤية الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية، وفي لواء بني عبيد على وجه الخصوص، سجلت حضوراً مميزاً في ميادين التعليم والعمل والخدمة العامة، وأسهمت في بناء المجتمع إلى جانب دورها الأسري، داعية إلى توسيع مشاركتها في العمل الثقافي والتنموي، بما يسهم في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.



بدوره، قال الدكتور محمد العثامنة في كلمة باسم القطاع الشبابي، إن احتفال الأردنيين بأعيادهم الوطنية يمثل مناسبة لاستلهام قيم الإنجاز والعمل، وترسيخ المسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، مؤكداً أن بناء المستقبل يستند إلى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الوعي والثقافة.



وأضاف، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل ترسيخ نهجه القائم على الاعتدال وسيادة القانون واحترام الإنسان، مستنداً إلى إرث هاشمي راسخ ورؤية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب والثقافة والمعرفة هو الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وأشار الى أن إعلان لواء بني عبيد لواءً للثقافة لعام 2026 يعكس المكانة الثقافية والعلمية التي يتمتع بها اللواء، ويؤكد أهمية الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم المعرفة والإبداع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لإطلاق المزيد من المبادرات الثقافية والشبابية التي تسهم في خدمة المجتمع.



وأكد أن الشباب شركاء رئيسيون في مسيرة التحديث والتنمية، وتتجسد مسؤوليتهم في تحويل الانتماء إلى عمل وإبداع ومبادرات نوعية تسهم في بناء الوطن، مشيداً بما يحظى به قطاع الشباب من اهتمام ورعاية في ظل القيادة الهاشمية.