رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي: التقاعد المبكر أرهق الضمان.. وسنناقش الرواتب العالية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أن التقاعد المبكر أرهق المركز المالي للضمان الاجتماعي في ظل التوسع به خلال السنوات الماضية.

اضافة اعلان

وقال شتيوي خلال اجتماع نيابي، اليوم الخميس، إن المجلس أوصى بأن يصبح التقاعد المبكر هو الاستثناء وليس الأصل بسبب تجذر ثقافة التقاعد المبكر بين الموظفين والمؤمن عليهم، لافتا إلى أن فكرة التقاعد المبكر ليست موجودة بالصناديق التقاعدية في العالم.

وأضاف أن المجلس راعى التوازن بين الحرص على استدامة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وحقوق المؤمن عليهم بالضمان، لافتا إلى أن توصيات المجلس لاقت الاستحسان لدى جميع الجهات كونها استندت في اطارها الكامل إلى الدراسة الاكتوارية.