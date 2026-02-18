رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري

واستعرض الغزو التطور التاريخي للقضاء الدستوري في الأردن وصولا إلى إنشاء المحكمة الدستورية كأحد محطات الإنجاز المؤسسي في المملكة الأردنية الهاشمية.
من جهته، أشار كازاك إلى عمق العلاقة الأردنية البلغارية، وتطرق إلى تجربة بلغاريا في القضاء الدستوري.
وبحث الجانبان أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري لدى البلدين.
