رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري

الوكيل الإخباري- التقى رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بلغاريا ميتين كازاك.

واستعرض الغزو التطور التاريخي للقضاء الدستوري في الأردن وصولا إلى إنشاء المحكمة الدستورية كأحد محطات الإنجاز المؤسسي في المملكة الأردنية الهاشمية.



من جهته، أشار كازاك إلى عمق العلاقة الأردنية البلغارية، وتطرق إلى تجربة بلغاريا في القضاء الدستوري.