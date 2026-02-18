الأربعاء 2026-02-18 05:49 م

رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري

الأربعاء، 18-02-2026 04:22 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بلغاريا ميتين كازاك.

واستعرض الغزو التطور التاريخي للقضاء الدستوري في الأردن وصولا إلى إنشاء المحكمة الدستورية كأحد محطات الإنجاز المؤسسي في المملكة الأردنية الهاشمية.


من جهته، أشار كازاك إلى عمق العلاقة الأردنية البلغارية، وتطرق إلى تجربة بلغاريا في القضاء الدستوري.


وبحث الجانبان أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري لدى البلدين.

 
 


