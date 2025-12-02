رئيس المستقلة للانتخاب يتحدث عن الانتخابات البلدية واندماج الأحزاب

11:43 ص

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن الهيئة قادرة على تحديد موعد الانتخابات البلدية فور تلقيها طلبا رسميا من الحكومة خلال ثلاثة أشهر.





وقال المعايطة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن موعد الانتخابات البلدية لم يحدد حتى الآن ومن المتوقع تحديد الموعد بعد تعديل قانون البلديات وإقراره رسميا.



وأضاف أن الهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية ولديها خبرة كبيرة في إدارة العملية الانتخابية.



وأشار المعايطة إلى أن عدد الأحزاب حاليا وصل إلى 27 حزبا، فيما كانت قبل إقرار قانون الأحزاب السياسية نحو 56 حزبا.



وبيّن أن عدد الأحزاب يتجه للانخفاض بسبب اندماج عدد من الأحزاب تحت راية حزب واحد وذلك في سعي منها للمشاركة في الانتخابات والوصول إلى البرلمان.

