الثلاثاء 2025-04-15 08:19 م
 

رئيس الوزراء اللبناني: مستعدون للتعاون مع الأردن ضد أي مخاطر

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 07:41 م
الوكيل الإخباري-   تلقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني نواف سلام، جرى التأكيد خلاله على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


وأعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني عن تضامن بلاده الكامل مع الأردن في مواجهة أي مخططات تستهدف أمنه واستقراره، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية في مواجهة أي مخاطر تمس أمن البلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس الوزراء الدكتور حسّان عن تقديره للأشقاء في لبنان مؤكداً أن العملية التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأردنية بكفاءة عالية تؤكد متانة الأردن وقوته، وسيبقى السند والداعم لأشقائه في مواجهة الإرهاب والتطرف.
 
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