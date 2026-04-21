الثلاثاء 2026-04-21 03:51 م

رئيس الوزراء: رغم الأزمات فإن الأردن ماضٍ بقوة دون التذرع بظروف المنطقة

جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 21-04-2026 02:32 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الأردن رغم الأزمات المحيطة، ماضٍ بعزيمة في تنفيذ مشاريعه الوطنية وتعزيز منعته الاقتصادية دون التذرع بظروف المنطقة، مشدداً على الاستمرار في تحقيق النمو والتقدم ضمن مسارات التحديث ورؤية جلالة الملك.

وأوضح أن مؤشرات النمو والصادرات والسوق المالي تعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الأزمات، مستنداً إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة حافظت على استقرار المؤشرات الكلية، وهو ما أكدته تقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني.


وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات لتعزيز الاستثمار وفرص التشغيل كأولوية وطنية، لافتاً إلى أن النقل العام من أبرز المشاريع التي تركز عليها الحكومة، حيث تحققت إنجازات مهمة من خلال التوسع في خدمات الباص سريع التردد ليشمل البلقاء ومأدبا، إلى جانب مشاريع أخرى سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.

 
 


للمقبلين على الزواج في الأردن .. مركز حكومي موحد لكل الإجراءات

نقيب المهندسين: لجنة متخصصة لتدقيق مخططات مشروع الناقل الوطني للمياه

ندوة حول تداعيات سياسات الإغلاق في "الأقصى"

مقتل عنصر أمن وإصابة آخر بهجوم مسلح جنوب العاصمة السورية

