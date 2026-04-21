رئيس الوزراء: رغم الأزمات فإن الأردن ماضٍ بقوة دون التذرع بظروف المنطقة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الأردن رغم الأزمات المحيطة، ماضٍ بعزيمة في تنفيذ مشاريعه الوطنية وتعزيز منعته الاقتصادية دون التذرع بظروف المنطقة، مشدداً على الاستمرار في تحقيق النمو والتقدم ضمن مسارات التحديث ورؤية جلالة الملك.

اضافة اعلان



وأوضح أن مؤشرات النمو والصادرات والسوق المالي تعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الأزمات، مستنداً إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة حافظت على استقرار المؤشرات الكلية، وهو ما أكدته تقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني.