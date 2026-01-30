رئيس الوزراء: كل عام وجلالة سيدنا المفدّى بخير

وقال الدكتور حسان، في منشور على منصة "إكس" اليوم : " كل عام وجلالة سيدنا المفدّى بكل خير، والأردن بقيادته الحكيمة وجهوده الكبيرة عامرٌ بعزّ وكرامة وازدهار.معكم مولاي أبا الحسين، وسيد القلوب، نمضي بثقة وعزم في مسيرة وطننا الأعز والأغلى"
