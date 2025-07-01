رئيس الوزراء: ملتزمون باستكمال مسار التحديث السياسي

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء، جعفر حسان، إن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية.

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وأضاف حسان خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى الخصاونة، مشيرا إلى بدء الحوار عن تطوير قانون الإدارة المحلية مؤكدا أنه سيتسع نطاقه تدريجياً.