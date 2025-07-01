الثلاثاء 2025-07-01 07:14 م
 

رئيس الوزراء: ملتزمون باستكمال مسار التحديث السياسي

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسان
 
الثلاثاء، 01-07-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء، جعفر حسان، إن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية.

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وأضاف حسان خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى الخصاونة، مشيرا إلى بدء الحوار عن تطوير قانون الإدارة المحلية مؤكدا أنه سيتسع نطاقه تدريجياً.


وتابع "حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى".

 
gnews

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