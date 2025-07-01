رئيس الوزراء: ملتزمون باستكمال مسار التحديث السياسي

وأضاف حسان خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى الخصاونة، مشيرا إلى بدء الحوار عن تطوير قانون الإدارة المحلية مؤكدا أنه سيتسع نطاقه تدريجياً.
وتابع "حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى".
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