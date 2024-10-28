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رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الأمير فيصل الحكومي

جعفر حسان
جعفر حسان
الإثنين، 28-10-2024 01:53 م
الوكيل الإخباري-   زار رئيس الوزراء جعفر حسان مركز صحي مخيم ماركا في الرصيفة واستمع إلى ملاحظات المواطنين حول الخدمات الصحية التي يقدمها المركز، وتفقَّد حديقة مخيم حطين موجها بإجراء صيانة لها وتأمينها بالمستلزمات الضرورية لإدامة خدمة مرتاديها من أهالي المنطقة.اضافة اعلان


وزار حسان أيضا مركز الأمل الجديد للإعاقات المتعددة في الرصيفة، حيث أثنى على جهود كوادره والخدمات النوعية التي يقدمها كنموذج لمراكز الرعاية الخاصة.

هذا وتفقد رئيس الوزراء مستشفى الأمير فيصل الحكومي واستمع لملاحظات الأطباء والمراجعين، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بتسريع إجراءات التوسعة للمستشفى، على أن يترافق ذلك مع إجراء صيانة فورية لمرافقه.
 
gnews

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