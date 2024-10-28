رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الأمير فيصل الحكومي

وزار حسان أيضا مركز الأمل الجديد للإعاقات المتعددة في الرصيفة، حيث أثنى على جهود كوادره والخدمات النوعية التي يقدمها كنموذج لمراكز الرعاية الخاصة.
هذا وتفقد رئيس الوزراء مستشفى الأمير فيصل الحكومي واستمع لملاحظات الأطباء والمراجعين، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بتسريع إجراءات التوسعة للمستشفى، على أن يترافق ذلك مع إجراء صيانة فورية لمرافقه.
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