رئيس الوزراء يزور الكرك ويصدر جملة من التوجيهات

وعرض وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، لسير العمل بالمرحلة الأولى من المشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 35 بالمئة ويتوقع إنجازها نهاية حزيران المقبل.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد، أنه ولغايات إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك بشكل متكامل خدمة للأهل والحركة الشبابية في المحافظة، سيتم العمل على توفير التمويل المالي المطلوب للبدء بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى الجارية حالياً، وعدم انتظار طرح عطائهما العام المقبل كما كان مخططاً في السابق، وبشكل يكفل إنجاز المشروع كاملاً بمراحله الثلاث نهاية شهر حزيران القادم .
ووجه الدكتور حسان، القائمين على المشروع بزيادة المساحات الخضراء في المدينة الرياضية على حساب الممرات والأرصفة الاسمنتية.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إقامة مبنى مسبح نصف أولمبي مغلق ومسبح تعليمي للاطفال ومدرجات للجمهور .
فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء وتنفيذ ملعب كرة قدم خماسي وملعب الاكريليك ومدرجات ومبان ومرافق صحية ومساحات خضراء.
وتتضمن المرحلة الثالثة إنشاء وتنفيذ مباني خدمات ومساحات خارجية ومناطق لألعاب الاطفال واكشاك ومساحات خضراء ومواقف للسيارات.
ورافق رئيس الوزراء في الزيارة محافظ الكرك قبلان الشريف.
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