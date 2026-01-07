رئيس الوزراء يستقبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتَّنمية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو والوفد المرافق لها.



وأكد رئيس الوزراء الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خصوصا في ضوء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن إطلاق مشاريع تنموية كبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة والبنى التحتية وغيرها.

اضافة اعلان