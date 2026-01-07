الأربعاء 2026-01-07 10:26 م

رئيس الوزراء يستقبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتَّنمية

جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 07-01-2026 08:49 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو والوفد المرافق لها.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خصوصا في ضوء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن إطلاق مشاريع تنموية كبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة والبنى التحتية وغيرها.

بدورها، أعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرها للشراكة مع الأردن، والحرص على دعم جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة.
وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

 
 


