رئيس الوزراء يستقبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتَّنمية

وأكد رئيس الوزراء الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خصوصا في ضوء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن إطلاق مشاريع تنموية كبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة والبنى التحتية وغيرها.
بدورها، أعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرها للشراكة مع الأردن، والحرص على دعم جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة.
وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
