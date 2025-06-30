رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني

10:26 م

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، الاثنين، رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد. اضافة اعلان





وأثنى رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر الأردني، والبرامج والمبادرات النوعية التي ينفذها على المستويين المحلي والخارجي، لافتا إلى دوره المهم في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.



بدوره، عرض الحديد أبرز النشاطات والبرامج التي يعمل الهلال الأحمر الأردني على تنفيذها في المجالات الإنسانية والإغاثية والتوعوية، مؤكدا الحرص على التعاون والتشبيك مع الجهات المحلية والدولية بما يسهم في توسيع هذه البرامج والمبادرات وتعظيم الاستفادة منها.