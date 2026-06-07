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رئيس الوزراء يصدر بلاغاً بعطلة رسمية في الاردن

الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة قريباً
عطلة
 
الأحد، 07-06-2026 02:07 م

الوكيل الإخباري-   قرر رئيس الوزراء جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره الأحد، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من حزيران الحالي، الموافق للأول من محرم لسنة 1448 هجرية؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

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واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


وإحياء لهذه المناسبة العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المساهمة في إبراز هذه المناسبة، وإظهارها بما يليق بها.

 
 


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