رئيس الوزراء يصدر بلاغاً بعطلة رسمية في الاردن

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
وإحياء لهذه المناسبة العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المساهمة في إبراز هذه المناسبة، وإظهارها بما يليق بها.
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