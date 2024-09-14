رئيس الوزراء ينعى العلاونة - صورة

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم العلاونة في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه.
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