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رئيس الوزراء ينعى العلاونة - صورة

الدكتور بشر الخصاونة
بشر الخصاونة
السبت، 14-09-2024 05:43 م

الوكيل الإخباري-    نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير الزراعة الأسبق المرحوم المهندس محمد إبراهيم العلاونة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم العلاونة في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه.

 

 
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