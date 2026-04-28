الثلاثاء 2026-04-28 12:13 م

رئيس الوزراء يهنئ الزّيدي بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
 
الثلاثاء، 28-04-2026 10:16 ص
الوكيل الإخباري-  هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، علي الزيدي، بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء لجمهورية العراق الشقيقة وتشكيل الحكومة الجديدة.


وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للزيدي بالتوفيق والنجاح في مهمته الوطنية، متمنيا المزيد من النجاح والتقدم والازدهار والاستقرار للعراق الشقيق.

كما أعرب عن التطلع لتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيزها في المجالات كافة، مؤكدا أن نجاح العراق هو نجاح للأردن.
 
 


