رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المسيحيين بمناسبةِ عيد الميلاد المجيد وقُرب حلول العام الميلاديّ الجديد، وذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء مطرانية اللاتين في عمان ولقائه رؤساء وممثلي الكنائس المسيحية.

وأكَّد رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الزِّيارة أنَّه وفي مثلِ هذه المناسبات، "دائماً ما تبرزُ القيمُ الكبيرةُ التي نشأ عليها المجتمعُ الأردنيُّ الأصيل.. قيمُ التعاضدِ والتآخي، والانتماءِ لهذا الوطن، الذي لطالما شكَّل عبرَ تاريخه نموذجاً متقدّماً في المنطقةِ والعالم، بمتانةِ نسيجِه الوطني، وتنوُّعِه الزاهي، ووحدةِ مجتمعه وتماسك أبناءِ شعبِه الواحد".



وقال رئيس الوزراء: "في هذا الحِمى الطاهر، تجتمعُ القلوبُ دوماً على المحبةِ والإيمان، ويرتفعُ صوتُ الأذان، وتُدَقُّ أجراسُ الكنائس في مدنِنا وقرانا... نركعُ لله تعالى شاكرين له نِعَمِه ... نفرحُ معاً... ونتكاتفُ جسداً واحداً في كلِّ الظروفِ والمناسبات، ليظلَّ الأردنُّ على الدوام قوياً، منيعاً، مزدهرا".