الأربعاء 2025-12-24 03:56 م

رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد

جعفر حسان
جعفر حسان
الأربعاء، 24-12-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المسيحيين بمناسبةِ عيد الميلاد المجيد وقُرب حلول العام الميلاديّ الجديد، وذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء مطرانية اللاتين في عمان ولقائه رؤساء وممثلي الكنائس المسيحية.

اضافة اعلان


وأكَّد رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الزِّيارة أنَّه وفي مثلِ هذه المناسبات، "دائماً ما تبرزُ القيمُ الكبيرةُ التي نشأ عليها المجتمعُ الأردنيُّ الأصيل.. قيمُ التعاضدِ والتآخي، والانتماءِ لهذا الوطن، الذي لطالما شكَّل عبرَ تاريخه نموذجاً متقدّماً في المنطقةِ والعالم، بمتانةِ نسيجِه الوطني، وتنوُّعِه الزاهي، ووحدةِ مجتمعه وتماسك أبناءِ شعبِه الواحد".


وقال رئيس الوزراء: "في هذا الحِمى الطاهر، تجتمعُ القلوبُ دوماً على المحبةِ والإيمان، ويرتفعُ صوتُ الأذان، وتُدَقُّ أجراسُ الكنائس في مدنِنا وقرانا... نركعُ لله تعالى شاكرين له نِعَمِه ... نفرحُ معاً... ونتكاتفُ جسداً واحداً في كلِّ الظروفِ والمناسبات، ليظلَّ الأردنُّ على الدوام قوياً، منيعاً، مزدهرا".


وأضاف: إن وجدانُ الأردنِّ وأهلِه يتجه إلى أرضِ السلام، إلى أهلِنا وإخوتِنا المسيحيينَ في فلسطينَ عامّة، وفي غزّةَ خاصّة، الصامدينَ إلى جانبِ إخوتِهم المسلمينَ في مواجهةِ المعاناةِ والظلم... لنؤكّدَ لهم أنَّ الأردنَّ يقفُ إلى جانبِهم، ثابتاً على مواقفِه، ومواصلاً جهودَه لدعمهم، بقيادةِ جلالةِ الملكِ عبدالله الثَّاني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غ

فيديو منوع معلم رياضيات يتحدى طلابه باختبار ذكاء بسيط… وهذه النتيجة

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

سي

فيديو منوع متداول من إحدى الدول: ردة فعل صادمة لصاحب مطعم بعد قيام أحد الزبائن بإهانة عامل لديه

ف

فيديو منوع متداول من الصين: عشرات الآلاف من الشباب أصبحوا بلا مأوى بعد إدراجهم في القائمة السوداء لنظام الائتمان الاجتماعي، ما حرمهم من البنوك والوظائف والسكن 💔

ل

فيديو منوع لحظة مذهلة في الطبيعة: مصوّر يوثّق مشهدًا نادرًا لأم دب تركض وصغارها على ظهرها

لالا

فيديو منوع لفتة إنسانية: شاب يخفف تعب عامل نظافة بطريقته الخاصة

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية

اى

فيديو منوع شخص يشارك: "فقط مواليد التسعينات يفهمون هذه الأغنية" 🥹



 






الأكثر مشاهدة