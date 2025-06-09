رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبدالله الثاني بالذكرى السادسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي التي تصادف اليوم التاسع من حزيران.

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