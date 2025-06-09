رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

وقال رئيس الوزراء في منشور على حسابه على منصة " اكس": هنيئا لنا بكم سيدي صاحب الجلالة، في عيد جلوسكم الملكي، وأنتم تقودون الوطن بالعزم والحنكة والحكمة، دمت ذخرا لهذا البلد الأصيل، وكل عام وانتم بخير ".
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