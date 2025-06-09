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رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الإثنين، 09-06-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبدالله الثاني بالذكرى السادسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي التي تصادف اليوم التاسع من حزيران.

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وقال رئيس الوزراء في منشور على حسابه على منصة " اكس": هنيئا لنا بكم سيدي صاحب الجلالة، في عيد جلوسكم الملكي، وأنتم تقودون الوطن بالعزم والحنكة والحكمة، دمت ذخرا لهذا البلد الأصيل، وكل عام وانتم بخير ".

 
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