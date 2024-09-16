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رئيس الوزراء يهنئ بالمولد النبوي الشريف

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسان
الإثنين، 16-09-2024 08:30 م
الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.اضافة اعلان


وقال حسان في منشور له عبر حسابه في موقع إكس "ندعو الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على أردننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".
 
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