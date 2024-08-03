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رئيس الوزراء يهنِّئ بمولد الأميرة إيمان

الدكتور بشر الخصاونة
الدكتور بشر الخصاونة




 

السبت، 03-08-2024 11:24 ص

الوكيل الاخباري - هنَّأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، وسموِّ الأميرة رجوة؛ بمناسبة قدوم مولودتهما الأولى سمو الأميرة إيمان.


وقال الخصاونة في تغريدة له عبر حسابه على منصّة إكس: "أُبارِك لسيِّدي صاحِب السموّ الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد وسموِّ الأميرة رجوة قدوم مولودتهما الأولى الأميرة إيمان؛ سائلين الله تعالى أن يجعلها قُرَّة عين لهما، في كنف صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثَّاني والملكة رانيا العبدالله".

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