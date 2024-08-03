رئيس الوزراء يهنِّئ بمولد الأميرة إيمان

وقال الخصاونة في تغريدة له عبر حسابه على منصّة إكس: "أُبارِك لسيِّدي صاحِب السموّ الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد وسموِّ الأميرة رجوة قدوم مولودتهما الأولى الأميرة إيمان؛ سائلين الله تعالى أن يجعلها قُرَّة عين لهما، في كنف صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثَّاني والملكة رانيا العبدالله".
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