رئيس الوزراء يوجه الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازنة 2027

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027م؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدِّستوري؛ بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

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