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رئيس الوزراء يوجه الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازنة 2027

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جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 08-06-2026 05:26 م

الوكيل الإخباري-  وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027م؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدِّستوري؛ بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

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وأكد حسان أهمية وأولوية المشاريع الرأسماليَّة الاستراتيجيَّة ومساهمة الحكومة فيها، خصوصاً في قطاعات المياه والنَّقل والطَّاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحَّة والتَّعليم والرَّقمنة؛ لتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التَّطوير الإداري.

 
 


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