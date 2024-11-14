رئيس الوزراء يوجه بإسقاط دعوى ضد قناة المملكة

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، خاطبت هيئة الإعلام محكمة بداية جزاء عمان لإسقاط الشكوى المقدمة في القضية الجزائية ضد القناة وإسقاط أية شكوى مقامة ضد موظفي القناة.
وكانت هيئة الإعلام أحالت قناة المملكة إلى النائب العام، بسبب نشر خبر يتعلق بإعلان حالة الطوارئ .
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