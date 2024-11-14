 
الخميس 2024-11-14 01:44 م
 

رئيس الوزراء يوجه بإسقاط دعوى ضد قناة المملكة

جعفر حسان
جعفر حسان
الخميس، 14-11-2024 01:31 م
الوكيل الإخباري-    وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بسحب الشكوى المقدمة من هيئة الإعلام ضد محطة الإعلام العام المستقلة/ قناة المملكة.اضافة اعلان


وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، خاطبت هيئة الإعلام محكمة بداية جزاء عمان لإسقاط الشكوى المقدمة في القضية الجزائية ضد القناة وإسقاط أية شكوى مقامة ضد موظفي القناة.

وكانت هيئة الإعلام أحالت قناة المملكة إلى النائب العام، بسبب نشر  خبر  يتعلق بإعلان حالة الطوارئ .
 
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